El filial no se hizo para ayudar

Hay que agradecerle a Lucas Alcaraz que en la sala de prensa nos haya abierto los ojos a más de uno. Porque no es la primera vez que nos hemos hecho al pregunta de por qué cuando el equipo ha andado muy justo de efectivos no ha tirado de más jugadores del filial. O que ante la falta de gol, como le ha pasado durante toda la temporada, no haya convocado a los delanteros del filial para tratar de paliar esa galopante carencia que tienen a la hora de ver portería los delanteros o, como es el caso de la semana pasada y esta, no dispone nada más que de un defensa para posible recambio, dado que Joaquín y Owona están lesionados y solo tiene lo justo. Todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿Por qué no echar mano del filial si por ejemplo los centrales del filial podrían ir, al menos uno, con el primer equipo ante una eventual urgencia? Pues gracias a Lucas nos hemos enterado de que no tiene nada en contra del filial, ni contra el equipo de Fran Fernandez. El problema radica en la confección del filial, así de claro. Siempre se ha dicho que el gran objetivo del B era suministrar jugadores al primer equipo y lo del ascenso, como que quedaba en un segundo plano. Pues no es así, visto lo visto. La plantilla del filial se ha hecho para subir a Segunda B sin tener muy en cuenta a la primera plantilla, porque ahora que es necesaria la presencia de jugadores del filial con el primer equipo, Lucas no puede echar mano de ellos. En unos casos porque son mayores de 23 años y si juegan no pueden bajar al filial, en otros porque el plazo de fichajes se cerró en enero y, siendo la única solución el cubrir una plaza de un jugador lesionado de larga duración, no pueden hacerle ficha del filial porque rebasaría el tope salarial establecido por La Liga.

Así que tienes un filial hecho para subir a Segunda B, pero que de poca ayuda te sirve, como es el caso,ya que ninguno de los centrales puede ayudar, porque no son sub 23, por lo que la presencia de jugadores del filial con el primer equipo está muy limitada. Hablando claro, el filial se ha hecho para subir de categoría y no para ayudar a la primera plantilla, por la presencia de jugadores mayores de 23 años que no pueden alternar jugar en las dos competiciones sin limitación alguna.