La fórmula de Lucas, valga la redundancia

Por redundancia se entiende "el empleo de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto por estar ya expresado con otras palabras o por sobreentenderse sin ellas". Expresiones como "funcionario público", "reponerse favorablemente" o "totalmente falso" son ejemplos de esta misma definición. Lo redundante no aporta datos nuevos, sino que repite algo ya conocido. El tercer regreso de Lucas Alcaraz al fútbol almeriense tiene algo de redundante, por la propia repetición del hecho. Pero, según ha podido oír y leer este periodista aquí y allá, su vuelta es un paso atrás que no mejora ni evoluciona a Ramis y representa, por el contrario, una involución en toda regla. Los jugadores hacen lo que creen y creen en lo que hacen, pero ni eso suma. El libro de estilo del catalán no funcionó, se había agotado. La plantilla se llenó de dudas por la falta de resultados y se volvió agnóstica. El producto falló, pero no así su presentación. Cautivo del estilo de Valdebebas- su único hábitat en una década como técnico-, el tarraconense no perdió ocasión de vender la suya como una gran fórmula. Su ideario le situó como un entrenador de vanguardia, preparado y con método, discurso y libreto. Un técnico del siglo XXI. El perfil del motrileño representa todo lo contrario, según la visión de sus detractores. Su filosofía es triste y anticuada, aburrida y trasnochada, ajustada la forma de juego de los primeros pobladores. Además, aquellos invocan a su fama de amarrategui, un sambenito que le acompañó incluso cuando pilotó los ascensos a Primera del Recre y Murcia. En fútbol, ya se sabe, todo es opinable y casi siempre respetable. Se cae con frecuencia en el vacío narrativo de asociar lo defensivo con lo retrógrado y el anti fútbol. Y en relacionar el fútbol ofensivo con lo moderno y el espectáculo. El dentista de Lucas asegura que es un valiente. Yo le creo y me quedo con su palabra.