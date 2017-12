Lucas Alcaraz le está ganando la partida a Ramis y a quien apostó por la continuidad del catalán. Una vez más nos ha enseñado que el fútbol son puntos y que el "jogo bonito" es para otros. Lucas ha hecho oídos sordos a todos esos mensajes de "estamos a muerte con el míster", cuando estaba Ramis, mensajes salidos desde el interior del vestuario, y también ha dejado aparcado el discurso grosero que, por momentos, floreció en el vestuario. Se ha dedicado a lo que sabe hacer, y bien, toda la vida, que es entrenar. El fútbol no tiene ni secretos ni misterios. Este Almería acabará aburriendo a las piedras, pero tal y como estaba el panorama, con un equipo roto y dividido, que no sabía ni a qué jugaba y que no era capaz de sacar adelante un solo partido, a pesar de que buena parte del vestuario decía que estaba con su entrenador, Lucas está haciendo lo que cualquier aficionado quiere ver todos los lunes, y es a su equipo sumar puntos. En definitiva es de lo que se trata, de hacer lo que haga falta para ganarle al contrario. Todos conocemos a Lucas, no nos va a sorprender, y sabemos qué fútbol practica y cómo juegan sus equipos, poo lo que está cumpliendo con la tarea que a buen seguro le encomendó Alfonso García y que no era otra que sacar al equipo de la encrucijada en la que lo había metido Ramis y salvar el curso como sea, aún no gustándole ni un pelo el fútbol que iba a hacer su equipo porque ya lo sabía. Lucas está demostrando que de esto sabe un rato y que en poco tiempo ha sabido darle criterio a los partidos del Almería y, lo que es más importante, darle puntos, que al final te llevarán a alcanzar los objetivos. La experiencia es un grado. Ramis, sin ella, y testarudo como él solo, llevó al equipo al borde del precipicio. Menos mal que Alfonso reaccionó a tiempo y no se dejó engatusar con palabras bonitas como la temporada pasada, donde esos "encantamientos" casi le cuestan el curso.