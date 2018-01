Aquí me ando, ya ultimando los preparativos físicos de la Media Maratón de la semana que viene. Justo se cumplen dos años que me rompí la rodilla. Mientras estaba con las muletas no me veía capaz de volver a calzarme los tenis con esta vitalidad, pero fue soltarlas y desear que llegara primero el día de volver al Camino de Santiago y luego verme en la salida de una gran carrera. Es increíble cómo el cuerpo humano pierde parte de su capacidad motriz por culpa de una lesión: treinta años andando y haciendo todo tipo de deportes, y en tres meses que pasé con dos palos en los que apoyarme, era incapaz de articular mis piernas para que una siguiera a la otra. Recuerdo el primer paso: estaba en la camilla de la clínica del doctor Ripoll, el fisio me escondió las muletas y me dijo que o me movía o me quedaba allí a dormir. No tenía miedo, pero la pierna izquierda no quería moverse... y cuando lo hizo, parecía un tronco, un palo de metal. Empecé a reírme, risa nerviosa. Con 32 años y me veía incapaz de hacer algo tan sencillo como andar. Bueno, sencillo cuando la práctica convierte algo en hábito. Zancada a zancada, la cosa empezó a mejorar. Pesados ejercicio de propiocepción para recuperar el centro de gravedad y muchas horas en la cinta del gimnasio, siguen siendo el padrenuestro de cada día para que el fin de semana que viene pueda tomar la salida. ¿Y qué tiene que ver este rollo con el titular? El mismo sillón en el que estuve postrado esos tres meses, es el que utiliza ahora mi pequeño de diez meses para incorporarse y tratar de mantenerse erguido. Acaba de empezar a gatear y lo hace por el mismo pasillo por el que yo me apoyaba por las paredes por miedo a que me fallara la pierna zurda. La evolución humana es algo increíble, no le damos importancia ninguna pero es alucinante lo que el cuerpo humano puede hacer por puro instinto de supervivencia.