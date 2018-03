Hay gente pa'to

Eso dijo un torero de un filósofo... A veces da la sensación de que por cada héroe hubiera varios villanos. En la UDA intenta ser lo primero Lucas. René y Pozo suelen serlo. Otros, según la jornada, mientras la mayoría tienen o han tenido el papelón de villanos. Yo, filólogo nacido y criado en la Villa de Níjar, podría abogar por no estigmatizar el término, que proviene del latín y hace referencia al habitante de una villa, perteneciente al estado llano. En la Edad Media se consideraron inferiores por no vivir en la urbe. Hoy hay quienes creen ser superiores por ser de o vivir en. Héroes de ciudad, villanos de pueblo. Pa' ellos la perra gorda y el postureo urbanita. Dos villanos castigados por el aspirante a héroe van a tener más tiempo libre este finde, para bien o mal tratándose de Fidel e Hicham, que esta vez no podrá asociarse a Pervis por la izquierda para componer la banda del Instagram. Lucas hace equilibrios para conformar convocatorias y alineaciones en un vestuario de nivel distraído. Los partidos ganados a rivales directos apuntan a la heroica pero no hay que confiarse. De Valladolid veo difícil traer algo pero no imposible. De Reus, desplazamiento en el que deberán centrar sus miras Alcaraz y los suyos desde el mismo domingo a mediodía cuando acabe su partido en Zorrilla, sí tengo más fe de poder rascar al menos un punto. Por mucho que se haya hablado, mención especial a unos héroes cercanos: familiares del pequeño Gabriel; padres ejemplares no sólo para nijareños o almerienses sino para todos los que habitamos este loco pero gran lugar llamado mundo. Todos somos vosotros, sentimos como nuestra la pérdida de vuestro pescaito. Sólo queda descansar, él en paz; ellos para coger fuerzas de donde no hay y tratar de seguir con esa vida que sigue como las cosas que no tienen mucho sentido. Como la vileza, más que la villanía. Desprecio a quienes llevan la crueldad por bandera. Para los demás, para los nobles sin título nobiliario y héroes sin capa, carpe diem.