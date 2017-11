Por la gloria de tu madre

No puedo decir que en su época fuera especialmente fan de Chiquito. Sus chistes no tenían gracia ninguna. Tampoco lo pretendió nunca. Era su forma de contarlos, claro, con su estilo único, irrepetible y con una personalidad arrolladora. Tanto fue así que un país entero cayó rendido a sus agromenauers y torpedos. Y es ahí donde radica la grandeza de Chiquito. Gregorio Esteban Sánchez no pasará a la historia como humorista, porque fue mucho más allá de hacer reír a la gente. Chiquito caló por quién y por cómo era. Ha acabado formando parte del imaginario colectivo de un país, en el que veinte años después la gente sigue entonando los chistes con su "Ése que llega...", o en el que tu propia hija de cuatro años suelta de forma natural un "JARL" cuando algo la sorprende. Y algo así solo está a la altura de unos pocos, de un genio como Chiquito de la Calzada, que más que un gran cómico fue una buena y gran persona. Descansa en paz, pecador.