Yo soy tu gominola

No ha durado mucho, y no hacía falta ser adivino para saberlo. Lo del Mercado Central abierto por las tardes hace agua y pocos son los puestos que se mantienen en horario vespertino. Y no creo que sea únicamente una cuestión de falta de actividades o rebajas municipales. Es que lo de Almería es de traca. ¿Qué demonios nos pasa? Partamos de la base de que tenemos el dudoso honor de conseguir que un restaurante chino cierre en un centro comercial. Así que cualquier otra cosa poco me puede sorprender. Como que también echara la cortina el McDonald's del Paseo. Vale que estamos en invierno, pero pasear por la arteria de la ciudad, que debería ser un hervidero, los sábados por la tarde, no ya los domingos, a mí me da ganas de echarme a llorar, por mucho castillo hinchable para los niños que pongan, que los chavales ya están hasta el gorro de bailar cada semana el osito gominola.