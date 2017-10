Con la gorra

Pintan bastos. Y lo más grave fue la forma de perder, sin disputar un partido desastroso. Preocupa el haberlo intentado y no dar más de sí. Cierto que se jugaba en el estadio de uno de los candidatos al ascenso, al que su afición le exige todavía más, pero aun así el Sporting solventó el envite sin despeinarse, como si la diferencia entre los contendientes fuera mayor. O a lo mejor lo es, porque por ejemplo dio vergüenza ajena ver cómo compitió Juan Muñoz. Un pulpo en un garaje hubiese pintado más de lo que lo hizo el ariete sevillano, incrustado entre la zaga del Sporting. No fue desesperarte por errar, ni siquiera por desidia, lo fue por una inacción rayana en el antifútbol. Muñoz desafía las reglas básicas que todo delantero recibe desde alevín, destrozando el abecedario de un juego que necesita colocación, valentía y oportunismo, entre otras virtudes. No importa que a su izquierda su compañero Gaspar se hartara de generar peligro. Al final, el extraordinario extremo, relegado tantas veces a la grada por el visionario Ramis, provocó varios saques de esquina seguidos, pero el chaval no es el nuevo Messi. En el otro extremo anduvo Álamo, ejecutando dichos córners pese a ser el jugador más espigado de todos, además de evidenciar un estado forma paupérrimo. Para rematar la faena, el técnico dejó los laterales temblando, con un inoperante y endeble Fran y un alocado Pervis. Lo de la banda derecha tiene solución parcial, pero al señor Ramis no le da la gana de echar mano de Motta con el objetivo de reforzar la retaguardia y de adelantar a Fran, a ver si con menos recorrido el granadino atina con los centros. En otras campañas se atisbaba una futura reacción, pero lo peligroso de esta temporada es la manera de perder, por una manifiesta inferioridad con la inestimable ayuda del mismo Ramis, que en los albores de la temporada descompuso a su equipo cuando sus jugadores se agarraron a un decente patrón de juego que dio alguna esperanza. Lo dicho, pintan bastos.