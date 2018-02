Un gran árbitro

Realmente llevamos una racha de noticias que te quitan las ganas de seguir la actualidad político-social-deportiva de España. Pasamos del hartazgo por el 'process', a escuchar las absurdas ocurrencias de Irene Montero y sus portavo... (prefiero ni decirlo, da grima sólo con escucharlo) o Gerard Piqué con Cornellá, como último charco en el que salpicar y molestar a los demás. Sin embargo, somos muchos los que usamos las páginas de un medio tan serio, tradicional y respetado como es la prensa (categoría que jamás alcanzarán las redes sociales) para destacar a héroes anónimos, a aquellas personas que mantienen viva la llama del ser humano en medio de una actualidad 'valleinclanesca'. La historia de David Téllez es maravillosa, es deporte en estado puro. Se trata de un árbitro salmantino que ayudó a un guardameta infantil a armar la barrera para protegerse de un tiro libre. Se acercó al arquero de ocho años, lo acompañó hasta el poste, y le explicó cómo formar una barrera para que sus compañeros cubran correctamente la meta. "Le dije que no tenía bien colocada la barrera y que si quería lo podía ayudar, él me dijo que sí. Me puse junto a él en el palo y le dije cómo tenía que hacerlo", explicó Téllez en 'El Confidencial'. Ese hombre merece más el balón de oro que Messi, Cristiano o cualquier otro deportista que se mira más el ombligo que el escudo que lleva en el pecho. La esencia del deporte está en su gesto, no en un profesionalismo en el que prima el dinero por encima de todas las cosas. La cantera es algo más un conjunto de equipos alienados para que el primer equipo se aproveche de lo que le venga en gana. Son categorías preciosas, donde el balón es la mejor excusa para aprender de quien tiene mucho que enseñar. Y en este caso fue David Téllez. Darle mi enhorabuena, ojalá todos los árbitros y los futbolistas profesionales fuesen como tú.