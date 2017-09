La mía poco hecha, vuelta y vuelta

Llenan mucho y cuestan poco. No es un acertijo. Tampoco es un nuevo producto-milagro. Se trata de las tertulias deportivas. Aquí y allá, en radio o televisión, interesadas y poco interesantes, han proliferado en la última década como las setas. Las de Almería tienen su ADN propio, particular e intransferible. Entre regulares y mediocres, las hay con o sin invitado; bajo techado o más costumbristas con ruidos de coche como fondo. La variedad incluye otras donde se come mejor de lo que se habla o aquellas donde lo importante no es tanto lo que se dice como decir algo y polemizar. Abundan las de comentarios tabernarios y escasean las de opiniones formadas e informadas. La operación a tres bandas, con todo, es altamente positiva. El tabernero ve satisfecha su necesidad de promoción. La emisora da salida a un tramo horario de su programación. Y el tertuliano se va a su casa con la andorga llena y el orgullo en lo más alto. Hasta aquí, la versión más subjetiva, pero no la menos ácida. Bajo la inspiración de la magia de la ondas, el primer truco de todas, sin excepción, consiste en convertir en comensales a sus tertulianos y en tertulianos a toda una galería de perfiles, desde vanidosos, rencorosos y ex palmeros, a sesudos analistas de la nada y potenciales vencedores de la Champions. Las hay también originales. Su valor añadido es la zafiedad. Si la mentira es la primera víctima en todo conflicto armado, la educación es la damnificada de su propuesta, que pasa por hablar y comer a la vez. "La cuestión no es lo que hay en la boca, sino si ello te permite que se te entienda", me espetó uno de los "líderes" de esta corriente del mal gusto a respuesta de un tuit. Eructar, en señal de bienestar por lo comido y bebido, puede ser la próxima novedad en su salto a la vulgaridad extrema. No lo descarto. Con mi complicidad silenciosa, no contéis. On egin!