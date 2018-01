Hay que hilar fino

Almería, 11 de enero de 2017. Estimado Piñeiro, de aquí al 31 de enero se van a oír todo tipo de nombres y trueques, pero lo único cierto a día de hoy es que no hay margen salarial para poder firmar a nadie. Eso explicaría que tenga visos de realidad el intercambio Fidel-Puertas, más que nada porque el onubense era uno de los predilectos de Oltra en el Córdoba y no acaba de estar cómo con su rol a las órdenes de Lucas Alcaraz. Lo que no acabo de ver es el encaje de Puertas en caso de regreso porque su marcha no sentó nada bien entre la afición, que por el hecho de ser de la tierra siempre lo mira con mayor recelo. Si la carambola sirviera para pescar a Diego Capel sería la cuadratura del círculo, pero conviene recordar que el albojense lleva medio año sin jugar y que no está claro que el pretendido truque libere la suficiente masa salarial para acometer otra operación por muy alta que sea la ficha de Fidel, que lo es. La dirección deportiva debe hilar fino.