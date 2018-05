La hora de la verdad/mentira ha llegado

El mundo de la política se alimenta de la apariencia y no tanto de los hechos. El fútbol vive de los hechos y se aleja de las apariencias. Pero llega un momento que estas dos circunstancias se cruzan y entremezclan, confunden y enredan. Ese momento ya está aquí, ha llegado. La sospecha, fundada o mero indicio, sobrevuela la última jornada del calendario a modo de moción de censura. La hora de la verdad acostumbra a ser la de la mentira, aunque la falta de pruebas solventes acabe por enterrar los supuestos episodios. La visita del Almería al Anxo Carro de Lugo del sábado no es ajena a estos mentideros. Los rojiblancos acuden en busca de la salvación, pero la permanencia no es lo único en juego. También lo está la liquidación del proyecto deportivo de Alfonso García Gabarrón, agotado y amortizado tras 15 temporadas. Y algo menos tangible, como la credibilidad. El resultado final del partido está sujeto a comentario antes y después. El zapillero Francisco Rodríguez Vilches, técnico del Lugo, será un 'Judas' para los lucenses si los almerienses salen ganadores y el mismo traidor, falso y desleal, si el equipo de su ciudad y corazón, a cuya historia pertenece, pierde y acaba en Segunda B. La historia es tan vieja como andar a pie. Los gallegos no se juegan nada, pero la sospecha de que saltarán primados por el Albacete, Cultural, Córdoba, Alcorcón y/o Nástic, o todos estos equipos juntos, es inevitable. Como también existe la creencia de que el Tenerife juegue primado por el Almería contra el Albacete. Las dos situaciones están alejadas de la virtud y una no es mejor que la otra. Simplemente es una cuestión de peso. La prima de riesgo o el riesgo de la prima. Bienvenidos a la suposición y al fútbol subterráneo, al teatro de los sueños y pesadillas, al futuro sin futuro. Al todo o nada.