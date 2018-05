Un infinito déjà vu

Y aquí estamos, en un año que dicen que debemos llamarlo 2018, pero que sumerge por inercia en un constante flashback. Que si esto... que si lo otro... Parecemos vivir estos días en una especie de déjà vu que asusta, impresiona y gusta. Ahí está LeBron James en otra final. Por cuarto año seguido viéndose con Golden State Warriors, principales culpables en este caso lustro de que las manos de The King no estén mejor adornadas. Ese gran hándicap a la hora de tutear a Michael Jordan, una discusión muy en boga. Con el entorno de más bajo nivel que se recuerda, con Irving en trinchera contraria, el de Akron sigue rompiendo su techo, de más altura cada junio. Es harto complicado calibrarlo, pero metiendo en la ecuación algo más que la pista, es uno de los más grandes de todos los tiempos. También luce el Real Madrid, que ató la decimotercera. La tercera seguida y la cuarta en cinco años, en una hegemonía sin parangón. Un dominio absoluto en la Copa de Europa que contrasta con alguna versión vulgar en otras competiciones de menor rango. Ahí debe salir esa relación especial con la Champions, ese gen indescifrable y que escapa a explicaciones. Por si no parecían saciados en Concha Espina, le pusieron fotografía a un marco huérfano. Zidane y Laso reinaron por el Viejo Continente dibujando una postal difícilmente repetible. No quiere desentonar la UD Almería, con el agua al cuello a estas alturas, como va siendo costumbre. El equipo, en una intentona de obrar cada primavera una heroica de mayor valía, parte en la última fecha desde la parte trasera de la parrilla. Tocará mirar a otros campos, lo que da algo de esperanza al contarse más de un trío. Aunque siendo honestos, cuesta tener fe en que los rojiblancos puedan cumplir en Lugo, por más que los de Francisco, al que no se le debería pedir nada, cerraran expediente semanas atrás. Toca mirar al cielo y pedir por el enésimo milagro. Seamos sinceros, cansa un poco.