A dónde ir

La Unión Deportiva Almería sigue con sus numerosas bajas por lesión, unido a que siguen sin llegar refuerzos. La meta está clara, la permanencia. Pero como comentaba la semana pasada por estas mismas líneas sigue sin aparecer ningún fichaje por Almería y la plantilla demanda un atacante e incluso un central que pueda dar rendimiento a corto plazo. Aún así sobrevive por el buen rendimiento que está dando el equipo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en las ultimas jornadas. No es así cuando le toca jugar de visitante y precisamente la salida a Real Oviedo es de las más difíciles en el calendario de esta segunda vuelta. Y es que si añadimos que el conjunto entrenado por Anquela, es uno de los equipos más solidos y que mejor trabaja el contraataque de la categoría y además el Carlos Tartiere se convierte en una caldera, la dificultad del encuentro aumenta exponencialmente.

El entrenador jiennense Anquela, que el año pasado hizo una magnífica temporada en Huesca, ha encontrado la estabilidad en el equipo jugando con cinco defensas y alternando el juego elaborado con hacer transiciones defensa-ataque muy rápidas. El Real Oviedo domina gran parte de los recursos defensivos que se le piden a un equipo, es fuerte en el balón parado, sabe replegarse y no le importa estar durante fases del partido sin el control del juego. Alfonso Herrero se ha convertido en una de las revelaciones de la Liga. El joven portero se ha ganado un puesto en el once y se atisba un buen guardameta para el futuro. En la línea defensiva destacan el argetino Diego Forlín y el exjugador del Almería Christian Fernández. Ahora reconvertido a central. Ramón Folch y Rocha dan equilibrio al equipo, para dejar sueltos y a su libre albedrio a los futbolistas que realmente aportan la calidad y los goles al equipo. Saúl Berjón en el extremo izquierdo, Aarón Ñiguez en el derecho y Linares en punta. En el banquillo espera Toché para entrar de refresco. Sin duda un tridente de calidad y goles para la categoría que convierten al Real Oviedo a serio aspirante a ser equipo de primera división la temporada que viene. Sin duda uno estadio difícil pero que supondría al Almería en caso de ganar, dar un golpe de autoridad para salir definitivamente de los puestos calientes de la clasificación, de los que no se despega después de la última victoria del Nástic de Tarragona el pasado jueves en Pamplona.