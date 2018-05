Mucho en juego

Hacía varias temporadas que la provincia de Almería no acogía un mismo domingo, a estas alturas de temporada, tres encuentros de fútbol en los que hubiese tanto en juego. Sí, la tensión se palpará en el ambiente de tres campos en los que se van a decidir muchas cosas. La mañana comenzará con un Almería B-Villarrubia en el anexo (11:30), en el duelo de vuelta de la primera eliminatoria de un play off de ascenso a Segunda B en el que los rojiblancos, de la mano de Esteban Navarro, han entrado con muy bien pie. Vencieron la semana pasada por 1-4 en Ciudad Real, un resultado que les deja la eliminatoria muy de cara, pero no hay que olvidar que aún quedan 90 minutos y todo puede ocurrir. Sin duda, es una gran oportunidad para ir a apoyar a los chavales del filial en su camino de intentar regresar a la categoría de bronce. También lo es para darse un viaje hasta Pulpí, donde a las 18:00 recibirá el Pulpileño al Villalbés en un choque en el que ambos buscan lo mismo que el Almería B. Los de Sebas López igualaron sin goles a domicilio ante un cuadro gallego que traerá a cerca de un centenar de seguidores al recién reformado campo de San Miguel, que se enfrentará a la cita más importante de su historia hasta el momento en un ambiente futbolístico envidiable. Seguir vivos en la promoción de ascenso es el objetivo, aunque la prioridad, como bien ha dicho varias veces el entrenador de los pulpileños, es disfrutar de la experiencia de jugarla, pase lo que pase al final. Y para rematar una jornada dominical que se presenta de infarto, duelo de vital importancia para la UD Almería y, por lo tanto, para el fútbol almeriense en general. Los de Fran Fernández deben ganar sí o sí al Alcorcón a las 20:30. El primer equipo rojiblanco está a un punto del descenso a falta de dos jornadas para el final. No hay nada más que decir, así que déjense las uñas bien largas estos días si tienen pensado acudir a alguna de estas tres citas.