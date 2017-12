La juventud, ¿bisoñez o mérito?

Dos adjetivos le han bastado a Lucas Alcaraz para radiografiar a la plantilla de la UD Almería. En su opinión, el plantel es "corto y muy joven". El número de efectivos que tiene a su cargo el técnico motrileño es de 21 jugadores, tras la rescisión en el día de ayer de Nauzet Alemán. El canario se ha ido como llegó, de puntillas y sin meter ruido. Según la versión oficial del club, ha rescindido "por iniciativa propia y cuestiones personales", argumentario que vale para todo y no explica nunca nada. El Almería lo rescató del paro, pero la edad y su prolongada inactividad, de una temporada, han pesado más que sus ganas de volver a ser el que fue en la UD Las Palmas. El interior canario Javi Álamo, en su caso por lesiones, lleva el mismo camino. Están, pero no son. Entrenan, pero su protagonismo es imperceptible y residual. Su presencia y ausencia son lo mismo y no tienen diferencias. La media de edad de la plantilla, tras esta baja, ha pasado de 27,6 a 27,09 años, algo superior de los 26.8 años que promedia la categoría. La opinión pública y publicada de Lucas sobre la bisoñez de su plantilla está justificada con un repaso al DNI de su delantera actual. Su media de edad es de 21,4 años, similar a la que presentan el Barça B o Sevilla B. A sus 22 años en los tres casos, Hicham ha jugado 10 partidos en Segunda y 34 en los casos de Juan Muñoz y Fran Rodríguez. José Angel Pozo ha disputado 85 partidos en la División de Plata, a sus 21 años. Y Gaspar Panadero, el benjamín del equipo, ha alcanzado los 18 encuentros con 20 años. Este quinteto, así, suma 181 partidos en Segunda.

Ya se sabe que el dato de la juventud sirve como un mérito o es un defecto que se cura con el paso del tiempo, según convenga. Pero es lo que hay. Y sigue siendo así aunque se mire al revés.