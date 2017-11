El laberinto de Ramis

Londres, 9 de noviembre de 2017. Estimado Navarro, que la dirección deportiva de Corona y la presidencia tienen mucha responsabilidad en lo que le pasa a este Almería no se puede negar. Ahora bien, pese a que no ha tenido las circunstancias, ni el apoyo ideales, Ramis tiene mucho que ver en la mala dinámica en la que ha entrado el equipo. Todos sabemos, incluido él, que los mejores no están sobre el campo y que ha antepuesto otros intereses, que desde luego no son deportivos, en la confección de sus alineaciones. El continuo vaivén de futbolistas, posiciones y sistemas ha acabado por minar la confianza de una plantilla que es mejor de lo que dice la tabla. El dato de que este Almería es peor que el de Soriano a estas alturas es demoledor. Ramis tiene razón en una cosa, y es que cogió al equipo en una situación peor a la actual. Y lo salvó. Sin embargo, mucho me temo que su situación personal ha cambiado. El vestuario no cree en el técnico como lo hizo la temporada pasada, o eso creo. Y él tampoco las tiene todas consigo…