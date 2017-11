Que llegue Navidad

Esta semana el CD El Ejido se juega mucho más de lo que parece. Tres partidos en solamente siete días ponen a prueba a cualquier plantilla, y más aún a una corta como la celeste, que carece de efectivos sobre todo en la parcela más ofensiva. El primer duelo de este frenético tramo del calendario salió de lujo para los ejidenses, con una victoria en casa ante el Melilla. Se ganó, que es lo importante, pero quedó claro nuevamente que el equipo debe mejorar mucho en lo que a efectividad se refiere. Genera muchas ocasiones, da la sensación de poder llevarse encuentros de una forma casi sobrada, pero en este último caso lo hizo por un solo gol y de penalti. ¿Y cuál es el problema? Pues evidentemente a veces la fortuna, o mala fortuna más bien, te convierte en un conjunto negado al gol, pero si a eso le sumas que no tienes un 9 de garantías, porque dos arietes ya eran baja en la entidad antes de arrancar el curso prácticamente, y solamente te quedas con uno demasiado joven, sin experiencia y que no se está adaptando muy bien a su aventura en tierras ejidenses, como es el caso de Hakim, pues la cosa se complica. Para colmo, ante la ausencia de goleadores en tu equipo, transformas como plan B a un interior en delantero centro, se amolda a la perfección a su nuevo rol, marca goles, pero se te lesiona varios partidos. Está muy claro que el no tener un referente ofensivo fijo es una de las causas más importantes de esa falta de acierto y rentabilidad del CD El Ejido. Consciente de ello, a Alberto González no le queda otra que seguir probando, experimentando, dar con la tecla en su punta de lanza cada semana pese a las adversidades de lesiones o posibles sanciones, y deberá hacerlo como mínimo hasta Navidad, hasta un parón en el que supuestamente Pierre Mevy tiene guardado un as para fortalecer a la plantilla en el mercado de invierno, ya que no ha podido cumplir su promesa de traer ya un 9 libre que de la talla. No queda otra que aguantar hasta que suenen los villancicos.