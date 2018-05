¡Ya está aquí el lobo!

Es lo que tiene jugar con fuego, que más temprano que tarde, te quemas. Es lo que tiene tensar al máximo una cuerda, que al final se rompe... Cualquiera de esas dos expresiones, y muchas otras, servirían para explicar de una forma clara la situación que tiene a día de hoy la UD Almería. Nunca antes se había visto tan de cerca el fracaso que supondría que el equipo rojiblanco descendiera a Segunda B, pero era algo que todos sabíamos que podía pasar. Y si lo sabíamos nosotros, la prensa, y lo sabían los aficionados, también lo sabía muy bien, y mucho más que nadie, Alfonso García y gran parte de sus consejeros, a los que parece que no se les ha dado muy bien su labor en las últimas campañas que digamos. Pero el máximo mandatario del club almeriense prefirió, y desconozco sus motivos, encerrarse en su mundo, en esa realidad en la que hacía oídos sordos a las voces críticas y profesionales que en algunas ocasiones le avisaron de lo que se estaba haciendo mal y de lo que habría que hacer para mejorar y siguió dejándose llevar por las palmas constantes de algunas personas de dudosa profesionalidad. Y en estas se ve la UDA, a pocos días de encarar una última jornada de campaña metido en puestos de descenso, con muchas posibilidades de ser el próximo curso equipo de Segunda B, o lo que es lo mismo, exequipo de Liga de Fútbol Profesional (LFP). ¿Y cómo se ha llegado a este punto? Pues claramente, debido a una nefasta planificación, en todos los niveles. Malas decisiones a la hora de dar cargos, de fichar y también de dejar marchar a jugadores a los que no se valoró en su momento y que seguramente no le hubiesen venido nada mal a la expedición rojiblanca este fin de semana en Lugo, visto lo visto ante el Alcorcón. Parecía que nunca iba a llegar el lobo, aunque ya se escuchaba su aullido desde hace varios cursos, y la UD Almería lo tiene ya en la misma puerta. Ahora veremos a ver cómo se ahuyenta...