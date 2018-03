Los locos van al cielo

Se murió René Houseman. Si usted que está leyendo estas líneas tiene menos de 50 años es probable que no tenga ni idea de lo que estoy hablando. Si en cambio es un forofo del fútbol, del buen fútbol, habrá dedicado al menos una sonrisa para recordar a este extraordinario 'wing' derecho que durante años no dejó de cabalgar por la línea, ese alambre por donde los funambulistas se juegan la vida a cara o cruz. Si tengo algo de memoria futbolística, inmediatamente me lleva al Huracán del 73, un equipo difícil de repetir, y que forma parte de la historia del fútbol; el Santos de Pelé, la Naranja Mecánica, el Milán de Sacchi, el Barça de Guardiola y este Huracán que sopló tan fuerte que se proclamó campeón dirigido por César Luis Menotti en una Argentina en plena ebullición, previo al golpe militar del que este sábado se cumplieron 42 años. De aquellos años guardo por ahí una revista 'El Gráfico' (dejó de imprimirse con 99 años), donde viene un extenso reportaje de la selección campeona del mundo en el 78 y la celebración posterior, la misma noche que venció a Holanda 3 a 1. De esa nota me llamó la atención entonces un despiece dedicado al loco Houseman. Había asistido a la cena de camisa y corbata, y con las medias de la selección. El Loco no sabía hacerse el nudo de la corbata, y fue el técnico, César Luis Menotti quien le efectuó el enlace. Esa pequeña anécdota que hoy recuerdo me indicó a mí, y seguramente a todos los lectores, que Houseman, jamás se había puesto una corbata. Luego lo entendí. El 7 jamás quiso abandonar el barrio ni a su gente. No sabía vivir de otra manera y el alcohol hizo lo demás. Jugó dos mundiales, ganó uno. Cuentan que el primer dinero importante que le entró, lo repartió entre sus amigos de la villa. Le marcó a Perú, en aquel sospechoso 6 a 0, tal vez el último gran recuerdo que tengo de él como futbolista profesional. Murió de cáncer, al que no pudo gambetar. El 22 de marzo, el Loco se fue al cielo.