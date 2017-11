Así luce el club

Almería, 16 de noviembre de 2017. Estimado Piñeiro, si en 15 años el presidente no ha cambiado su forma de proceder (y lo avalan dos ascensos a la máxima categoría) mucho me temo que vaya a hacerlo ahora. En realidad sí cambió una vez, cuando tras el segundo descenso empezó a desamortizar el club, disminuyendo exponencialmente la inversión y dejándolo casi en el esqueleto, aparcando en el cajón del olvido el proyecto de Ciudad Deportiva y dando un paso atrás con la cantera, que llegó a ser envidiada entre la LFP. Me cuentan que incluso se ha llevado a Murcia todo el papeleo relativo a notarías y gestorías tras el episodio de la filtración del documento de venta del club, nunca desmentido por la entidad dada su verosimilitud. En su impongo y mando deja en comprometidas situaciones a profesionales de toda índole y Corona empieza a sufrirlo. Quizá en verano se perdiese una gran oportunidad de cambiar el rumbo con la frustrada venta.