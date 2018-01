Estoy convencido de que soy un privilegiado por lo que he vivido y sigo viviendo y de la manera que lo hago. Y tengo claro que en esta vida nada es para siempre. Por eso, la veo por etapas. Y por esa misma razón uso el hasta luego en vez del adiós, que me parece cortante.

Efectivamente, esto suena a fin de etapa. No tengo ni idea de si antes de escribir estas líneas le tenía que haber dado las gracias personalmente al Director por haberme acogido de la forma tan magnífica como lo hizo en su momento o si hago bien en hacerlo usando el estilo escribidor y dirigiéndome a lectores y regidor a la vez.

En todo caso, la forma más cómoda habría sido la que con apenas 3 años usaba en la Escuela, con mayúscula, de don Manuel en la calle San Ildefonso: cuando me regañaba y yo no lo veía justo, en un descuido cogía mi silla de enea y me largaba al Reducto, a la tienda con mi madre.