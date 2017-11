La lupa apunta a Ramis

La afición empieza a estar cansada de la racha del equipo y mucho me temo que si no saca adelante el partido frente al Cádiz va a apuntar con su lupa a Luis Miguel Ramis. Después de seis semanas sin conocer la victoria y empezar a coquetear con los puestos de descenso hay nerviosismo e inquietud entre los seguidores, esperanzados en no tener que vivir una nueva temporada de decepción y que a las primeras de cambio están viendo cómo se vuelve a las andadas, con otra temporada más de sufrimiento y desencanto. Ahí están los números, este Almería está viviendo fuera de los puestos de descenso gracias a las rentas, ya que en circunstancias normales y cuando se llevan tan pocas jornadas, un equipo que suma tanto sin ganar es raro que no caiga en puestos de descenso. Está en la frontera y un tropiezo más sí que podría meterle en la zona roja, en esa en la que nadie quiere verlo si no se gana al Cádiz. Nadie entiende cómo este Almería, que empezó jugando bien y transmitiendo buenas sensaciones, ha ido a peor con el paso de las jornadas, no solo defensivamente, donde ya es raro el partido en el que no encaje un gol debido a la fragilidad defensiva, sino que arriba no es capaz de generar ocasiones y ni tan siquiera marca -uno en los últimos cinco partidos, y de un centrocampista, porque de los delanteros, ni se tienen noticias-. Eso evidencia que este equipo es preso de su incapacidad ofensiva, que le está condenando a hundirse en la clasificación, ya que no es capaz de hacer goles ni por fuera ni por dentro, con dos '9' que desesperan a la afición por su casi nula aportaciónl. La afición no confía en absoluto en esos dos delanteros y está en desacuerdo con los discursos pospartido del técnico, empezando a apuntar con su lupa al banquillo, ya que no entiende los "ataques de entrenador".El partido frente al Cádiz no va a ser uno más, es el primer examen serio al que se va a enfrentar Ramis.