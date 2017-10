Londres, 5 de octubre de 2017. Estimado Navarro, ya sé que puedo sonar muy pesado con el tema del tricipote, pero no entiendo por qué Ramis se enroca con este sistema cuando es evidente que el equipo funciona bajo mínimos, o saca puntos con lo mínimo, y no le acabamos de sacar el máximo rendimiento a una plantilla que es mejor de lo que refleja la tabla, pese a estar en la zona alta. Me sorprende que el entrenador no esté explorando otras opciones cuando es evidente que el tricipote empeora a muchos futbolistas. Hablando de máximos y mínimos, lo del sistema de liberación de asientos para los abonados me parece ridículo. El Almería no destaca precisamente por tener facilidad para llenar el Estadio. No tiene lista de espera de abonados y no le resulta fácil, por lo general, enganchar. El club, lejos de cuidar y mimar a los que ya tiene, saca una medida tan absurda como innecesaria. Hay abonados que no pueden ir por circunstancias. Pagamos sabiendo que no podemos, y el club nos penaliza si no vamos a un mínimo de 10 partidos. Flipo.