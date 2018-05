Las medias verdades

Por no decir mentiras, ahora que vamos despacio, tenemos que tragarnos muchas medias verdades. Antes íbamos deprisa, vivíamos en una burbuja. Pagamos abonos y pan barato, a 450 euros, más 90 por las barras del Barça y Madrid, sin saber que no íbamos a poder ir uno de esos días al estadio porque meses después teníamos un viaje a Londres, nuestra boda o la comunión de la niña de la amiga de tu mujer; por no dar por perdidos los 45 pavos le dejamos el carné a un hermano culé a cambio de unas cervezas. O de nada. Íbamos sobrados. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Sin miserias. No limits…

Era la UDA de Primera, la de la década prodigiosa. La de los aciertos, la de las luces. Ahora nos cuentan milongas y medias verdades, por no decir mentiras, para tapar errores en la sombra y jugadas maestras para algunos, maestros en el arte de la media verdad. Las temporadas, que duran 9 meses, como los cursos escolares o los embarazos, aquí duran un mes. Los otros 8 se viven peligrosamente, como el estudiante que no hace ni el huevo de septiembre a mayo y le ve las orejas al lobo. Como si una embarazada viviera a todo trapo, sin parar de salir, fumar, beber y el rollo de siempre pero en las últimas semanas de gestación le diera por cuidarse.

Aquí en Almería todo vale. Aquí estudian alumnos cada vez más mediocres. Y por supuesto la culpa de los males no es sólo de ellos, lo es también de los responsables -maestros, maestrillos, profesores y profesorcillos- que son igual de irresponsables y no los enderezan; o de los padres que les consienten casi todo. Y estamos siempre con las verdades interesadas, disfrazadas de falsas promesas que tienden a convertirse en mentiras.

"Vendo", "me voy", "lo mejor está por llegar", "ciudad deportiva" y "cosas desagradables". ¿Qué más nos van a contar? Tralará.