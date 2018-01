Ala la UDA no han tardado en darle de su medicina, históricamente. La última muestra, el botón del sábado ante el Nástic, con gol del empate en propia de Joaquín y sobre todo ese penalti fallado por Verza en el último minuto cuando aún estaba fresco el que paró René la jornada anterior a Vico, tras el gol de Alcaraz y la expulsión de Motta. Cosas del fútbol, que te da 3 puntos cuando temes ni ganar uno y te deja con uno cuando tienes los tres en el bolsillo. Juegas tú pero también el rival, igual que a veces este que escribe está centrado en dar opiniones y hacer análisis sin reparar del todo en que el lector también juega, censura e interpreta. Hacía tiempo que no me sentía tan vigilado como con mi artículo de la semana pasada, en el que reconozco que me despaché a gusto con el temita de la Fundación. Sigue sin parecerme normal que nos vendan como tal que se pueda presentar a final de enero pero se le adjudiquen méritos: lo siento por Soriano y Lorena, a los que ya he atizado antes, pero más -le pido perdón directa y sinceramente- a la que me referí como "otra mujer que nos presentan como María del Mar Esparza", muy lejos de ser interpretado y de haber yo escrito "una tal", que ya si nos pasamos de papistas y tachamos de machismo también el hecho de referirme al vestuario de ellas como "una especie de kimono", apaga y vámonos. Pretendía ser irónico, dados los rumores de venta del club a algún grupo asiático, pero lo que más quería era resaltar la figura de un Manolo García al que ni vi en la foto, ni cuyo nombre leí en la nota del club; ni falta que le hace. No todo son responsables deportivos o sociales y nuevos equipos de trabajo, retos e iniciativas que parecen salir de la nada. Si mi visión molesta o es mal vista, aceptaré llamadas de atención y debates. Solo pido el respeto que se me pide y la autocrítica que, aunque no les parezca a algunos, tenemos que aplicarnos muchos para no soltar todo lo que y cómo lo pensamos. Ya sabe, duele que le den a uno de su propia medicina.