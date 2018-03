En la clase de ayer de Didáctica de la Geometría y la Medida del Grado en Educación Primaria de la majestuosa UAL el docente preguntó que si todo se puede medir. El que suscribe naturalmente respondió que no. Los sentimientos están dentro de ese todo y éstos no pueden ser medidos. La felicidad es uno de esos sentimientos. En la vida hay que ser ambicioso, pero quizás no se consiga ser feliz (la meta diaria) por querer tenerlo todo. De ahí que haya que admirar a aquellas personas que se conforman con poco, pero que a la vez son ambiciosas. Porque ambas mentalidades son compatibles. En cualquier deporte al jugador que se queda en el banquillo le tiene que picar la situación, el no estar entre los elegidos para defender a su equipo. En ocasiones -muchas- incluso está molesto porque lo que pretende es jugar, no quiere aportar para que el conjunto logre su objetivo, sino jugar para beneficio suyo, aunque, siendo inteligentes (otro de los aspectos de ese todo que no se puede medir), el aportar para el grupo tiene más rédito individual que el hacerlo para el individuo, valga la redundancia. Por eso contagia esa felicidad que no se puede medir el ver a un joven de 22 años, cuya familia y novia (amigos ya tiene aquí) están al otro lado del charco, gritando como un loco en el autocar de vuelta a Almería, animado tras conseguir tres puntos importante. La noche anterior apenas había dormido pensando en el encuentro. Se recorrió 240 kilómetros para llegar hasta la cancha. Apenas disputó cinco minutos. Pero en el viaje de vuelta sería una de las personas más contentas si la felicidad se pudiese medir. Porque sabe que el fútbol un día es rabia y otra, alegría. Y la de hoy alegría al formar parte de un club histórico, de un equipo que puede hacer historia. Porque disfruta al ponerse sus canilleras. Porque sabe, aunque sea ambicioso, que lo importante es el equipo y que para ser feliz no hace falta ganar un balón de Oro.