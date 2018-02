Londres, 8 de febrero de 2018. Estimado Navarro, cuando un vendedor no cree en su producto o un profesor en su papel de docente, lo normal es que no obtengan buenos resultados. Con Alfonso García pasa lo mismo. Se le llena la boca diciendo lo importante que es la liga profesional, se atreve a decir que estamos viviendo la mejor época de nuestro fútbol (justo 10 años después de que el Almería de Emery ganara en el Mediterráneo al Real Madrid), y se queda tan pancho. La afición, soberana, que ha aguantado carros y carretas, ya no le cree. Y de ahí hemos pasado a un sentimiento de desencanto y desarraigo que se traduce en la disminución sistemática de la afluencia a los partidos. Alfonso no tiene ni la ilusión ni la ambición de antaño. Invierte menos del mínimo, y en esas estamos. Por tercer año seguido pasando penurias en Segunda y con la amenaza del descenso muy presente. El mensaje ha calado, nos estamos dejando llevar. No hay proyecto y no hay futuro. ¿Cómo queremos que la gente se involucre?