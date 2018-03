La meteorología almeriense, nuestro Judas

Poca gente habrá más orgullosa de la tierra que el menda. Me encanta Almería, no cambiaría mi casa en Costacabana por vivir en ningún sitio del mundo. Eso sí, me encanta viajar y tengo diferentes puntos en los que me encanta perderme como en Madrid, donde estudié; Santiago de Compostela, donde finalizo cada año el Camino; Nueva York, la capital del mundo... Como todo, Almería tiene su peros, no es ni mucho menos una provincia perfecta, aunque la arruga suele ser bella. Para mí, lo peor de esta tierra es su meteorología, principalmente sus tremendos y desagradables vientos, que te vuelven loco. Me gusta el frío, es más prefiero helarme de frío a asarme de calor. Por eso, para mí este tiempo inestable y con llovizna de higos a brevas, es el bueno. Sin embargo, sé que es una fanea que aparezca en plena Semana Santa. Lo pudimos comprobar el Domingo de Ramos. Un año entero esperando con ilusión el momento de salir a la calle y de repente el agua, que no aparece nunca pese a lo necesaria que es, cae. Son gotas que no sirven para nada, que ni limpian la atmósfera ni llenan los pantanos. Eso sí, ponen de los nervios a los hermanos mayores de las cofradías, puesto que tienen que tomar la difícil decisión de no abrir las puertas del templo. Valen millones los pasos y los demás útiles, como para que se mojen. Emoción, lágrimas, rabia. Todo tipo de sentimientos se agolpan en el interior del templo, en el mejor de los casos. Y es que muchas veces, como Judas, la lluvia ha cogido a las hermandades en la calle y han tenido que refugiarse en el primer sitio en el que le han ofrecido. Por desgracia, parte de la culpa de esta meteorología tan cambiante y poco beneficiosa, la tenemos los seres humanos. El cambio climático nos está devolviendo el mal trato que le damos al planeta. El resto de la semana no va a ser mucho mejor, siempre nos quedarán las estaciones del Viernes Santo para visitar a las hermandades en sus templos.