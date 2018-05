Los mismos de siempre

Otra temporada más estamos aquí. Los mismos de estos últimos años. Los que confeccionan, ya sin ningún tipo de reparo, una plantilla muy por debajo de sus posibilidades. Los que dan la espalda a la historia, olvidando que, hasta hace poco, estaban más acostumbrados a saborear las mieles de la Primera División que a racanear puntos en Segunda. Aquí regresamos. Los que no invierten dinero. Los que ven pasar entrenadores sin pena ni gloria. Los que no hacen ni un mísero esfuerzo por confeccionar un proyecto. Los que demuestran una desgana impropia de la Liga de Fútbol Profesional. Junto a ellos, también volvemos a vernos aquí los que, a falta de calidad, nos ilusionamos con cualquier mínimo destello que nos haga disfrutar del fútbol como lo hacíamos antaño. Los mismos que se desviven con un córner a favor, con un bonito pase o con una parada salvadora, ante la ausencia de otras alegrías. Los que, sin rencor, se movilizan para intentar no dejar solo a su equipo en los momentos más delicados de su historia. Pues sí. Ya ven. Aquí estamos todos. En el mismo lugar. En las mismas fechas. Con las mismas necesidades. Otro año, en el último partido en casa, jugándonos una permanencia en la Liga de Fútbol Profesional. Somos nosotros. El Almería. Con su directiva, su cuerpo técnico, sus futbolistas, sus aficionados y la prensa. Esta historia nos suena demasiado. Con final feliz nos la sabemos de memoria, pero algún día puede salir mal. ¿Entonces, qué haremos? ¿Aprenderemos? ¿Nos cansaremos? ¿Exigiremos responsabilidades? Quizás, habría que hacerlo fuera cual fuese el final, porque, si no, corremos el riesgo de vernos el año que viene en el mismo lugar. En las mismas fechas. Con las mismas necesidades. Y yo, tras tres temporadas, lo tengo ya demasiado visto.