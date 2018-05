El Almería lleva arrastrándose durante un lustro. Y no pasa nada. Nadie dimite. Si acaso Lucas Alcaraz, encubriendo la marcha como de mutuo acuerdo. La última semana le preguntaron a Alfonso Junior (el presidente ya no aparece por sala de prensa ni para despedir o presentar a un técnico) sobre si la entidad de la Vega de Acá realiza un ejercicio de autocrítica. "Si estamos así, es porque hemos tenido algunos fallos. Somos conscientes de que hay muchos aspectos o un cúmulo de factores que imposibilita que las cosas puedan marchar todo lo bien que quisiésemos, pero no creo que si estamos en una situación así haya sido una mala planificación deportiva. El club acepta cualquier comentario, pero es el momento de andar unidos y centrados en el próximo partido, que es de vital importancia y si lo sacamos, es probable que todo pueda ir notablemente de aquí al final, olvidándonos de las críticas, que seguro que no son positivas a día de hoy", contestó el hijo del máximo accionista. Que sí, que es el momento de pedir apoyo a la afición, aunque a ésta hay que cuidarla. Y no es tonta. El que escribe estas líneas se pregunta cuándo es el momento. "Ahora hay una permanencia en juego, no es el momento de hacer autocrítica". Ojo. Autocrítica. No críticas sin fundamento. Autocrítica para mejorar. Parece que lo único válido es hacer palmas. Ahora hay una permanencia en juego como lo había hace dos meses. O siete. Porque acabará la temporada, el Almería se salvará y aquí paz y después gloria. No habrá dimisiones ni ejercicio de autocrítica. Todo será felicidad tras permanecer otro curso más en la LFP. Hasta que algún día el enésimo tropiezo con la misma piedra lleve al club a Segunda B. Y entonces ahí sí será un momento tarde para hacer autocrítica.

PD: Un medio de comunicación está para informar y opinar, no para hacer palmas.