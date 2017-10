Sin noticias del '9'

Fue el martes 19 de septiembre, en una entrevista en directo para Radio Web Celeste (oficial del CD El Ejido). Ahí dijo Pierre Mevy que, en breve, se daría a conocer el nombre del nuevo delantero centro que la entidad, según su propio presidente, estaba buscando con mucho tacto para no equivocarse como ya pasó con algunos de los futbolistas que les han salido rana en el inicio de su ambicioso proyecto. A día de hoy, y ya han pasado más de dos semanas, no hay noticias de que haya llegado ningún 9. De hecho no ha sonado nombre alguno y eso que, el que supuestamente debía o debe venir, se trataría de un ariete de garantías en el que se iba a invertir el dinero que, a la larga, se ahorra el club en sueldos con las bajas de Jefferson y Oldoni. Y esto es algo que también dijo Mevy. Pero del dicho al hecho, ya se sabe. Quizás en este caso particular, el trecho sea lo difícil que es encontrar un goleador que esté libre, con ficha profesional y que, como mínimo, está en plenas condiciones físicas para aportar al equipo lo que se espera. A estas alturas, tener todo eso, es complicado. No es una demarcación en la que haya un amplio abanico de posibilidades donde elegir, y si no se ficha a un buen matador en julio, que es cuando aún no están todas las plantillas confeccionadas para el inicio del curso, los que merecen la pena vuelan. Hay poca oferta y mucha demanda. En el CD El Ejido son conscientes de que no han acertado con la delantera. La plantilla tiene solo uno natural, Hakim, que al parecer no se está adaptando todo lo bien que se esperaba a la disciplina celeste y, como no puede ser de otra forma, eso se nota en el campo, donde resta más que aporta. Ojalá el jugador cedido por el Stoke City encaje pronto y empiece a demostrar su potencial en un CD El Ejido que, de no encontrar ese 9 libre que le asegure goles, va a sufrir de lo lindo hasta que pueda rascar algo en el mercado invernal.