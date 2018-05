Londres, 3 de mayo de 2018. Estimado Navarro, el retorno de Fran Fernández a un banquillo que no tendría que haber soltado hace una vuelta ha traído una nueva esperanza a la afición, que vuelve a creer en la permanencia, sobre todo mirando a un calendario que, a priori, beneficiaría a los rojiblancos. Sin embargo, ya sabes que no soy muy amigo de hacer cuentas, ni de dar derrotas o victorias por hechas, porque si algo hemos aprendido en este mundillo es que en estas últimas jornadas cualquier cosa puede pasar. Tengo el convencimiento de que Fran no hace cuentas y no va a especular con el equipo. El entrenador zapillero ya tuvo un debut fuera de casa en Lugo que saldó con victoria la temporada pasada y no estaría nada mal que repitiera suerte este fin de semana, ya que un triunfo en Tenerife nos daría media permanencia. Sé que Fran no va a ir a verlas venir, como nos pasaba antes, y confío en que su trabajo, tanto táctico como emocional, dé sus frutos ante un equipo que casi se ha quedado fuera de la lucha por el ascenso…