2018, una nueva página

Toca cerrar una nueva página. Por suerte, con una sonrisa. Atrás quedan doce meses llenos de anécdotas, de días mejores o peores, pero que dejan un regusto muy dulce en su conjunto. Jornadas que motivan para lo que se sobrepone a la vuelta de la esquina, otro año donde luchar, aunque siempre disfrutando de este tesoro llamado vida. Dándole a este espacio el aliño deportivo, me quedo con dos realidades del casi ya pasado 2017. Empecemos por la regular. La parte agradable es que la UD Almería sobrevivió a otra planificación, por llamarlo de alguna manera, muy mejorable para sumar otro aniversario en la LFP. Por medio consumió a dos entrenadores para que ahora sea Lucas Alcaraz el que recorre la banda del Juegos Mediterráneos. Eso sí, con idéntico objetivo que sus predecesores. A uno le cuesta pensar que el club puede o va a dar pasos adelante, es casi un lustro ya con más sinsabores que alegrías, pero la entrada al 2018 da un poco de aire fresco. Al menos, que la agonía acaba antes. Toca congratularse por la segunda. El baloncesto almeriense sacó músculo con el CB Almería empuñando la bandera de esta mejoría. El femenino recuperó el hueco en LF-2, con un comienzo de liga titubeante, y el masculino ascendió a EBA. Dos proyectos ilusionantes que en estos primeros meses deben refrendar el paso adelante dado no hace tanto. Sea como fuere, que el nombre de la provincia vuelva a sonar ya es motivo de festejo. Ahora queda la tarea más ardua, consolidar. Un balance positivo en el que, por espacio, me es imposible poder nombrar más éxitos. Solo queda mirar el horizonte con alegría y fuerza, sabiendo que si dentro de 365 días nos seguimos leyendo cada jueves ya será una buena noticia. Si me permiten la licencia, expriman estos días para disfrutar de los suyos, porque rodearse bien es básico en esta aventura. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, querido lector!