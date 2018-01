2018, casi nada. Lejos queda ya la Odisea en el Espacio de Kubrik prevista en 2001 o el Regreso al Futuro de Zemeckis conjeturado en 2015 y muy poco para alcanzar las lágrimas en la lluvia pregonadas para 2019 por el replicante Roy Batt en Blade Runner. El futuro es hoy y esa máxima se lleva a rajatabla en una disciplina deportiva que actúa de trituradora como es el fútbol profesional. Cada partido es un nuevo comienzo y el de esta noche en el Mediterráneo frente al Lugo le concede a la UD Almería la posibilidad de alcanzar el ecuador de la competición con 25 puntos en su casillero, justo la mitad de la simbólica cifra de 50 que suele ser necesaria para abrazar la permanencia. Lucas Alcaraz hace esfuerzos para no parecer lastimoso ni quejica en las comparecencias de prensa, pero se hace cuesta arriba montar una alineación con ocho bajas por lesión jornada tras jornada. Al granadino se le podrá afear la propuesta de juego, pero convengamos en que está teniendo más paciencia que el santo Job. Si a esas vicisitudes se le une que una semana después de la apertura del mercado invernal no ha llegado ninguno de los refuerzos necesarios cuando el resto de rivales están armándose hasta los dientes, el panorama no deja de resultar desolador. No se trata de fichar por fichar, en eso todos estamos de acuerdo, pero sí de corregir carencias acuciantes que se han observado en este plantel durante los 20 primeros partidos de la competición, en particular la acuciante falta de gol de sus tres delanteros centros, que entre todos apenas han logrado anotar dos goles. Así se hará difícil durante la segunda vuelta marcar distancias con la zona de descenso porque los centrocampistas y los zagueros no siempre van a estar prestos para acudir al rescate. O Alfonso espabila o nos espera otro mes de junio de infarto y basta ya de recurrir al control financiero para justificar la pertinaz falta de inversión.