Se pasó el regusto amargo provisto para noviembre. Pocos pensarían, o pensaríamos, que acabaríamos con tan buen sabor las ventanas FIBA. Este estropicio mundial acabó con balance inmejorable para España, que cosechó dos victorias de calibre. Para no sumar apuros para la siguiente ventana, pero también para la siguiente fase. Estos jugadores, que por lo leído en muchas páginas parecía que ni eran profesionales, salvaron una papeleta grandísima. Conviene recordar que estar en el Mundial implica ir a Tokio en 2020. Lo que en otras palabras en tomar el último sorbo de una leyenda como Pau Gasol. Es de recibo destacar la labor de Sergio Scariolo. Preparó estos días ahora pasados con un año vista y el destino le ha correspondido. Era sabedor el bresciano que no se resolvería el entuerto entre la NBA, Euroliga y FIBA y actuó en consecuencia. Preparó con mucho tino la concentración de Benahavís, donde comenzó a construirse la base del equipo que ahora se ha visto. Muy importante porque era una plantilla que la mayoría no había jugado juntos nunca, solo en contra. Ese trabajo previo sirvió para que todo conjugase como lo hizo. Un baloncesto básico, la celeridad era tal que tuvieron que estudiarse las jugadas por el móvil, pero muy efectivo. Para poner en valor este paso adelante, toca decir que potencias como Croacia, que puso a España en muchísimos apuros en el pasado Eurobásket, sí notaron las bajas de sus peces gordos, perdiendo el par de encuentros que disputaron. Ahora toca ver qué ocurrirá en el parón de febrero. Apartando la visión optimista, toca prepararse para una reedición de este equipo. Aunque tranquilos, como el compromiso, el coraje y la valentía de estos jugadores debería temblar el resto. Lo cual no debe crucificar a los jugadores Euroliga o NBA, que de poder haber venido lo hubiesen hecho ellos. Pero desde aquí un reconocimiento a esos dieciésis que fueron el orgullo de un país, aunque jugaran en la clandestinidad.