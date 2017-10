Leyendo al artículo de opinión del compañero Nico García, publicado ayer martes en este diario bajo el título Padres modélicos, me vinieron a la memoria muchísimas imágenes de esos fines de semana en los que los míos sacrificaban su tiempo libre para llevarme por los campos más modestos del fútbol almeriense. Y no lo hacían para verme jugar, porque jamás jugué. Una vez fui a entrenar con el Zapillo Atlético, cuando estaría en edad de categoría infantil, y a la mañana siguiente las agujetas eran tales que se me quitaron las ganas de convertirme en el Julen Guerrero de la calle Gibraltar Español. Siempre agradecí que no me obligaran a volver a vestirme de corto. Nunca fueron exigentes para eso en casa, no se empeñaron en que me convirtiese en una estrella del esférico, como esperan muchos otros de los suyos. Ser futbolista no era lo mío. Yo lo sabía y ellos también, aunque eso no quitaba que mi padre nos llevara a mí y a mis compañeros del colegio todos los viernes por la tarde al insalubre campo de tierra que había justo donde se encuentra hoy el Parque de las Familias a pegar unos cuantos balonazos. Fue durante un par de años, junto con los partidillos en la playa durante los veranos, mi único contacto directo con el mundo del balompié hasta que el inesperado tren de la prensa deportiva pasó por mi puerta cuando tenía 16 años y no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Evidentemente, lo cogí. Mis padres me acompañaron en cada estación de este nuevo viaje que comenzaba y que ha terminado por convertirse en mi destino. Dedicaban sus domingos a llevarme a comentar partidos para la SER a los feudos del fútbol más modesto, donde debe empezarse, donde se ve el mundo del balón sin postureos. No iban a ver a su hijo correr por la banda, hacer un regate que levantara a una grada o marcar un golazo por la escuadra, pero aún así, allí estaban, siendo un apoyo fundamental para que hoy, aquel zapillero que no quiso ser Julen Guerrero, pueda escribir la historia de los que sí pueden serlo.