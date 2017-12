Con un par, Anna

Seguramente el nombre de Anna Muzychuk no le diga nada a nadie. Puede que ahora algo más, puesto que ha saltado a la actualidad informativa por negarse a acudir al mundial de ajedrez de Arabia Saudí por cómo se trata en este país a las mujeres. Esta joven ucraniana es, o era, la doble campeona del mundo de este deporte. Digo era, porque al negarse a acudir a la cita mundialista que comenzó el pasado martes, ha sido desposeída de estos títulos.

Habrá sido una decisión difícil, pero, por suerte, en el mundo aún hay gente con férreos principios que llevan hasta las últimas consecuencias. Anna sí que acudió a la anterior prueba, que se celebró en Irán en febrero. En aquella ocasión fueron otras las participantes que se negaron a competir porque las obligaban a llevar velo.

Pero ahora la campeona ha decidido no pasar por el aro. Y no porque el comité deportivo las obligara a llevar el hiyab (aunque sí hay un estricto código de vestimenta compuesto de traje pantalón y blusa de cuello alto), sino porque allí las mujeres son consideradas inferiores. Y es que debería darnos vergüenza hablar de machismo cuando un tío se despatarra en el metro o se va a impartir un curso de mecánica de automóvil para mujeres, cuando en Arabia Saudí no pueden salir a la calle sin un guardián, ya sea su padre, su hermano o su marido. Las mujeres no pueden optar por ley a ciertas carreras universitarias y profesiones o directamente algo tan sencillo como probarse ropa en una tienda. Todo esto dentro de un largo etcétera de prohibiciones, que, si bien algunas ya no están legisladas, como el conducir, sí sigue estando muy mal visto que las hagan mujeres.

Lástima que sea el ajedrez, y más el femenino, un deporte con tan poca repercusión, pero la valiente decisión de Anna Muzychuk espero que al menos haya servido como una fuerte herramienta más para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Porque quejándonos del manspreading, mal vamos.