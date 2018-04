Parecía hace apenas un par de meses que nos íbamos a escapar, pero un año más la UD Almería va a tener que sufrir, o comprar muchos partidos, para poder mantener la categoría. La renta de siete puntos que tenía el equipo en febrero ha quedado reducida a la nada tras una triunfal racha de no ganar ni un encuentro. Así que los aficionados que esperaban tener un plácido fin de temporada, que se olviden, porque este club, no ya el equipo, tiene muchas papeletas de irse al hoyo.

Y qué mejor muestra de cómo está la cosa que venga el entrenador y diga aquí os quedáis. Que no me echan, que me voy yo, pero sin dimitir, que esto es cosa de mutuo acuerdo, sin ser a instancia de nadie. Total, que se larga.

¿Y qué gran reacción a la crisis tiene la directiva? Pues la de todos los años. Entradas a precio de saldo para llenar el Estadio Mediterráneo e intentar así motivar a los muchachos con el calor de la grada. Que si ya no están motivados por no descender, no sé yo si se van a animar a correr más por mucha gente que haya gritando sí se puede, sí se puede.

Y, claro, los abonados vuelven a poner el grito en el cielo. Que si así se premia a los que cada temporada religiosamente cumplen con su abono, que si va a venir al campo por un euro el que no viene por diez, mejor que no venga, que si eres de Almería cómo puedes ser aficionado del Madrid... y bla, bla, bla.

Estos talibanes del almeriensismo deberían entender que esto es una medida desesperada ante una situación de urgencia. Un parche, vamos. Y, sí, que las cosas tendrían que haberse solucionado mucho antes y de otra manera. Planificación deportiva, inversión en fichajes, limpieza de paquetes del vestuario... Pero ahora mismo, a pocas jornadas del final, estamos donde estamos y, oye, si con suerte, o milagro, se salvan, pues ya nos ponemos a reivindicar cosas mayores, que ahora unos cuantos más en el campo apoyando a esta banda, pues no hace daño a nadie.