Un partidazo

El Almería ante un rival que tiene pie y medio en la máxima categoría. Y no es porque saque muchos puntos de ventaja a sus perseguidores, si no por la solvencia que esta demostrando. El equipo de Lucas Alcaraz ha alcanzado ese pragmatismo que buscan todos los entrenadores, que a sus equipos sea muy difícil ganarles. A día de hoy, ganar al Almería es una tarea bastante complicada para todos. Se vio la semana pasada en Huesca. Esa solidez defensiva y competitiva será determinante para saber el grado de regularidad ante el equipo más determinante del campeonato. La irrupción de Soleri, el brillante Pozo y Rubén Alcaraz miden al equipo que más individualidades tienen y Míchel pone en conjunto. El juego combinativo del Rayo Vallecano contrasta con la idea de Lucas Alcaraz, por lo que seguro veremos un auténtico partidazo. Míchel ha sabido nutrir al equipo de un sello ganador que anhelaba. Alberto García en la portería está demostrando las buenas maneras que se le pudieron ver en el Getafe; la baja en defensa de Velázquez será suplida por Abdoulaye Ba, un gran central que arriesga muchísimo. El centro del campo es la gran baza con la que cuenta el conjunto rayista: Fran Beltrán, Trejo y Comesaña. Sin duda tres jugadores de un nivel superior. Mientras Beltrán tiene la función de armar el juego colectivo, Trejo y Comesaña se acercan al área para finalizar las jugadas de ataque. El argentino es el futbolista diferencial del equipo, capaz de dar sentido a la filosofía de juego de Míchel y a su vez marcar goles y dar asistencias. Embarba por derecha es un puñal incesante que no para de encarar y sacar centros. Unai López y Armenteros se reparten el flanco izquierdo, mientras que Raúl de Tomás en punta de ataque está al nivel que apuntaba en sus inicios en el Real Madrid, ahora sí refrendados con los 15 goles en 20 partidos que le convierten en uno de los futbolistas más destacados de la categoría. A su rapidez y uno contra uno le ha sumado la parte más activa para un delantero: el gol.