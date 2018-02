Sin pena ni gloria

Así es como podemos calificar el paso del Almería por el mercado invernal de fichajes. Los tres refuerzos no ilusionan a la afición rojiblanca, es más estoy seguro que ningún atrevido se ha asomado a la tienda del club para adquirir la indumentaria de ninguno de los jugadores incorporados. El único que me causa algo de curiosidad es el italiano Soleri, quizás por el hecho de ser el más desconocido. Sulayman tiene pinta de que va a aportar bien poco y Lass Bangoura es el más futbolista de todos… cuando quiere ser futbolista. El exfutbolista del Rayo Vallecano sí tiene capacidad de sobra para aportar regate, velocidad y profundidad a la banda derecha rojiblanca. Un extremo que poco a poco se ha ido diluyendo y que puede estar ante una de sus últimas oportunidades para ser importante y no quedarse como una eterna promesa. Si bien los demás equipos que se están jugando la salvación se han reforzado mejor que el Almería, véase Barcelona B, Córdoba o Nàstic, mi único temor no se ha visto traducido en tragedia. Y es que por el bien del Almería, Pozo sigue vistiendo la elástica rojiblanca.

Ante tal desasosiego por los jugadores incorporados, el equipo de Lucas Alcaraz visita en el Artés Carrasco al Lorca que cuenta con hasta nueve fichajes. Eso sí, mientras los murcianos intentan la salvación a la desesperada, para el Almería este encuentro puede suponer algo de ansiedad. Todo lo que no sea conseguir los tres puntos será dar un paso atrás y lo que es peor, dar algo de vida a un rival que esta muy lejos del objetivo. Con Fabri a los mandos, el Lorca tiene en la fragilidad defensiva su gran hándicap. Con la reestructuración de la plantilla puede haber muchos cambios en el once, pero la idea principal será no encajar goles y llegar vivos a los últimos minutos de partido. Digard comenzará a coger galones en la medular al igual que Asier Villalibre en punta, sus incorporaciones más destacadas. Dorronsoro en portería, y Tropi en el mediocentro concluyen la columna vertebral de un equipo que se agarra a sacar tres puntos ante el Almería para seguir vivo.