El penal más largo del mundo

Pocas veces tantas coincidencias han tocado a mi puerta y me han llevado en volandas a través del tiempo. Tal vez sólo sean forzados encontronazos que los años y la distancia se empeñan para que mi presente se impregne de pasado. En España 'El penalti más largo del mundo' es tan solo una película protagonizada por Fernando Tejero; una comedia con principio y fin, un pasatiempo de una aburrida tarde de fin de semana. Para mí, es Cipolletti, la ciudad que me vio nacer, es mi viejo y todos los domingos en la cancha siguiendo a San Martín. Es el Gordo Soriano quien vivió en la antigua casa del parque meteorológico y desde esa nostalgia azulgrana fabricaba relatos que ya son parte de la historia. De repente Cipolletti y San Lorenzo comienzan a significarme una potente conexión con otro tiempo y otras vidas. Y entonces ese cuento me recorrió la cabeza hace un par de meses, cuando por la Copa Argentina, Cipolletti se enfrentaba a San Lorenzo de Almagro. Cipolletti es, salvando las distancias, el Real Madrid de mi ciudad, y se cruzaba con San Lorenzo por la primera ronda de un campeonato que acá sería algo así como la Copa del Rey. En un partido donde el albinegro tal vez haya merecido un poco más, después de empatar a uno, San Lorenzo se impuso por los penales. La anécdota que dio lugar al cuento de Soriano, sucedió en 1958, en la liga Confluencia, entre dos equipos del Alto Valle del Río Negro. Tardes de sol y frío que desde los seis años y hasta los dieciocho, recorrí por la competición que lleva el nombre de los ríos que se unen para regar con el mejor agua del mundo las peras y las manzanas que después se comen en Barcelona. Según el Gordo Soriano, allí el Gato Díaz portero de Estrella Polar atajó por segunda vez un penal que tardaron una semana en repetir. Me lo hizo recordar Fernando Disisto, otro cuervo empedernido. La historia parece distinta, pero en realidad, es la misma.