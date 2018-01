El otro penalti de René Román

El lanzamiento de un penalti es uno de los actos más emocionantes de un partido, si no el que más. No cabe más tensión si, además, tiene lugar cuando el encuentro agoniza y resulta decisivo. Estas dos circunstancias se dieron el pasado sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El acierto de René al desviarlo le entronizó como el nuevo héroe rojiblanco y dejó en mal lugar al lanzador, Fede Vico, condenando, de paso, al Lugo, que se fue de vacío. Esta es una de las dos opciones que depara esta suerte suprema. Es la menos común y resulta extraordinaria. Lo normal y ordinario es que el balón acabe en la red. De hecho, casi el 75% de los penaltis son gol. Desde la 1928/29, la fundacional de la Liga en Primera, hasta la 2015/16, se han lanzado 6.514 penaltis, de los que 4.830 -74.15%- fueron convertidos y el resto, 1.684 - 25,85%- fueron fuera, contra los postes o acabaron desviados por el portero. El de arquero es, sin duda, el puesto más específico del fútbol, pero detener un penalti no forma parte de sus obligaciones y pasa a ser un valor añadido de sus facultades. Nadie se puede considerar un parapenaltis, salvo que se llame Diego Alves. El ex UDA en Primera encabeza el ranking histórico de la Liga española con 16 penaltis detenidos de 36 lanzamientos, el 44.44%. Este periodista sabe lo que es marcar un penalti, pero desconoce el otro sentimiento, el que produce atajarlo. La reacción del portero gaditano fue de éxtasis total sobre el césped y de enorme generosidad ante los micrófonos, asociando su alegría con el trabajo de Ángel Férez y Ricardo Molina. Los penaltis se marcan o fallan, pero no se entrenan, al menos los cancerberos. La soledad del portero en la máxima pena es única y la gloria o el fracaso depende única y exclusivamente de su intuición. Lo mismo es que soy un clásico.