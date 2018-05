La penúltima y nos vamos

En mi barra libre, qué mejor que tomarnos la penúltima antes de despedirnos hasta la próxima… A saber dónde estaremos. Vamos apurando otra temporada más agria que dulce, no menos que las anteriores. Y así podemos seguir. En Córdoba no hubo nada que celebrar, al contrario, tenía toda la pinta. No mucho mejor aspecto tiene ni espina me da la visita de un Alcorcón que solía frecuentar los puestos nobles de la tabla hasta hace un par de años pero que ya el pasado se convirtió en uno de los nuestros por no bajar a 2ªB.

Con Owona viniendo de esa categoría para uno y otro, ¿qué podía ir mal? El ambiente del estadio será, imagino, bueno y ojalá para salvar los muebles; pero, justo por eso, porque todas las alegrías que podemos sacar los que seguimos a este equipo se derivan de que cada última o penúltima jornada se obre un milagro, amén de todas las penurias que se pasan en los otros largos meses del año, uno ya ha perdido toda esperanza. Ni sabe ni quiere acordarse de dónde la dejó, acaso en alguno de los cajones más remotos del olvido.

Afronto así una jornada que por suerte es la penúltima. Quiero que acabe ya otra temporada de cosechas baldías, al contrario que hace unos años cuando uno afrontaba los fines de semana pensando en esos partidos de su equipo, del día D y a la hora H; lo que realmente apetece es que sean las 22:30, que llegue el lunes -parece mentira que escriba esto- y avance junio en el calendario hasta que podamos dar por acabada esta nueva farsa, tan fallida como las últimas. Es lo más sincero que puedo ser.

Apoyo a los jugadores para que saquen adelante in extremis lo que tan cuesta arriba se volvió a poner desde agosto. Y a Fran Fernández, que parece el elegido para devolver esa pizca de ilusión a cenizos como el arriba firmante.

No me olvido de los compañeros, de prensa, asiento y sufrimiento en general; a los que sufren de verdad: tranquilos, ya queda menos. No sé bien para qué, por cuánto ni dónde acabaremos después; pero venga esa penúltima.