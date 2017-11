El peor equipo para ser entrenador

Objetivo cumplido. Partiendo de la nada y después de ímprobos esfuerzos, la UDA ha alcanzado las más altas cotas de su decrepitud. En algo más de una década, la más gloriosa de su historia, aquel club modesto, que no pobre, ejemplar, pero no modélico, y más caciquil que presidencialista, se ha evaporado. El trampolín que impulsó las carreras de Diego Alves, Felipe Melo, Negredo, Unai Emery o Xabi Gracia -los más mediáticos- ha perdido cotización. Hoy es una de las plazas más volátiles del fútbol profesional, una especie de "corredor de la muerte" de donde casi nadie sale vivo y expiran los deseos de promoción de la mayoría. Este banquillo, otrora muy apetecido y apetecible, es actualmente el peor para ser entrenador. Potro de tortura, primero, y auténtica silla eléctrica, 16 de los 25 entrenadores que se han sentado en él desde la 2003/04 han acabado en el paro antes de tiempo. Ramis ha sido la última víctima en una lista que arrancó con Casuco. Ni me apetece ni me corresponde postular, sublimar o denigrar a ningún entrenador. Los resultados, más allá en ocasiones de su trabajo, son sus mejores abogados. Pero la despedida del técnico tarraconense en Albacete, con la alineación de Trujillo y Motta, dos "apestados", habla más de su miedo a perder el cargo y de su interés por quedar bien con la igualdad de oportunidades. La ley del fútbol, la dimisión colectiva de la plantilla de sus obligaciones más primarias y la voracidad de Alfonso García, volcánico como pocos, se han unido y están detrás de esta recurrente crónica de sucesos. Los rectores rojiblancos han guiado su gestión con luces cortas, movidos por la ansiedad, el dinero y la nula asunción de los dos descensos de Primera, en lugar de enfocarse por las luces largas, con una política de futuro y de cantera. La nave rojiblanca, así, ha perdido el rumbo y amenaza con estrellarse. Se necesita GPS, chófer y algunos pasajeros nuevos.