Londres, 24 de mayo de 2018. Estimado Navarro, el hecho de que a estas horas el Almería no haya colgado aún el cartel de 'no hay billetes' deja bien claro el hastío de buena parte de la afición, que está cansada de cansarse de lo mismo todas las temporadas. Sin embargo, a pesar de Alfonso, quiero aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a la afición. Los presidentes, los técnicos y los jugadores pasan, pero la afición no. Si hay alguien que va a estar potencialmente perjudicada por un descenso al pozo de la Segunda B, es la afición. Por eso tenemos que ser conscientes de lo mucho que hay en juego ante el Alcorcón. No es un partido más, aunque realmente no sea el primero que afrontamos así. Pero se trata de una gran final, por donde pasan buena parte de nuestras opciones de permanencia, y no podemos dejar escapar los 3 puntos. Como decía Luis Aragonés, hay que ganar, ganar y ganar. La afición, estoy convencido, en mayor o menor número, dará la talla. Y espero que los jugadores cumplan sobre el terreno de juego lo que dicen en la sala de prensa…