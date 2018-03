El 'pescaíto' de la esperanza

Almería ha vivido unos días que no serán fáciles de olvidar. El caso del pequeño Gabriel se ha seguido muy intensamente en toda España, pero aquí además lo hemos vivido, y, sobre todo, lo hemos sufrido. Me preguntaban el otro día por qué creía yo que este suceso se había hecho tan mediático. Y es que a los ojos del amarillismo lo tenía todo. Una desaparición en extrañas circunstancias de un pequeño de ocho años, un acosador con orden de alejamiento, una camiseta que arrojaba más dudas que respuestas, una sociedad volcada y, sobre todo, unos padres con los que no ha sido difícil empatizar y que han dado toda una lección de humanidad.

Desde el comienzo, Patricia y Ángel se mostraron accesibles a los medios, compartiendo su gran dolor, haciéndonos partícipes de él. Además, convocaron a la gente, buscaron sentirse arropados, y pusieron en marcha iniciativas, como la de los 'pescaítos', que calaron y corrieron como la pólvora entre los ciudadanos.

Pero después de tantos días, para mí ya es suficiente. Tristemente han encontrado a Gabriel y han detenido a la presunta asesina, a la que solo le deseo la peor de las suertes y que la Justicia caiga sobre ella con toda la dureza que sea posible. Pero los padres de Gabriel están llevando esto de otra manera. Si ellos van a tener una pequeña posibilidad de salir adelante y para ello les va a venir bien el calor de la gente, seguro que Almería va a responder con creces. Ya lo ha demostrado durante estas semanas.

La Unión Deportiva Almería, que suele llevarse por mi parte más palos que aplausos, hoy va a recibir mis elogios, que nada tienen que ver con el deporte, sino con lo que significa un equipo de fútbol para sus seguidores. Porque no basta con que ganen partidos, sino que también esperamos que den ejemplo y nos hagan sentir orgullosos. Los jugadores van a lucir en el pantalón un 'pescaíto' azul en recuerdo de Gabriel, un símbolo triste, pero que al mismo tiempo reconforta y da esperanza. DEP.