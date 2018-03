El pescaito llamado Gabriel

Mi sentimiento es de tristeza profunda, dolor, mucho dolor, sin entender aún o asimilar como una ¨persona¨ ha podido hacer algo tan cruel, quitarle la vida a un pequeñín con tan solo 8 añitos, con una vida por delante, con una sonrisa de oreja a oreja, con esos ojos grandes bien abiertos, feliz, disfrutando de su niñez, con sus amiguitos, primos, le han arrebatado todo, la vida. Unos padres rotos y decir concretamente de la madre ( porque la conozco), y en mi opinión, aún no es consciente de lo que ha sucedido; una madre a la que conozco desde la niñez, coincidimos en la EGB, la relación se perdió pero se quedó una amistad y un recuerdo de esa etapa del colegio; he decir que me ha afectado muchísimo, imagino que aparte por conocer a la madre, será porque me ha pillado muy de cerca y porque tengo 2 hijos pequeños y piensas que te podía haber pasado a ti mismo.

A los 3 ó 4 días de la desaparición del pequeño, nos juntamos algunos compañeros del cole y le hicimos un vídeo para darle nuestro apoyo y ánimo, aunque viendo el desenlace de poco ha servido, sólo para darle nuestro apoyo y toda la fuerza en esos momentos tan duros, ya que le arrebataron lo que más quería, a su pequeño pescaíto.

Una tarde cuando estaba en casa de sus abuelos y cuando se iba a casa de unos amigos a muy poquitos metros de la casa, una ¨persona¨ por decir algo, y perdón por decir persona, porque en el fondo no es persona ni es nada; bueno si es algo, una ASESINA, le asestó varios golpes y lo estranguló hasta la muerte. Han sido días muy duros para los padres, familiares, amigos, ect, los días pasaban y no se sabía nada del pequeño Gabriel, manifestaciones, búsquedas por parte de todos los profesionales y gente de Almería y fuera de Almería, rastreando palmo a palmo toda la zona de Las Hortichuelas, nada de nada; resulta que una mujer, que no voy a especificar el color de la piel ni de donde era para evitar que mucha gente se sienta ofendida, viendo lo que estoy leyendo por las redes y por otros medio digitales, esa mujer tenía la sangre fría de actuar con un cinismo que no me entra en la cabeza; siempre en primera plana junto con los padres del pobre chaval, que hasta llegó a decir que veía al pequeño pececito como un hijo suyo, no encuentro palabras para calificar a dicha persona.

¿ Por qué acabaste con la vida del pequeño? ¿ tanto te molestaba el crío? ¿son tal los celos que sentías por el crío para llegar a hacer tal atrocidad? Tantas preguntas y difícil encontrar alguna respuesta. Llegó el día que la pillaron in fraganti, con el cuerpo del pequeño en el maletero, la muy cerda fue hasta donde tenía el cuerpo escondido para trasladarlo a otro lugar. Sé que es duro decirlo, pero apareció aunque es verdad que sin vida pero dieron con el cuerpo y le han podido hacer un velatorio y entierro como se merece cualquier persona humana, peor hubiese sido no haber aparecido y estar durante meses, años o toda la vida como el caso de la pequeña Del Castillo.

Ahora nos preguntamos, ¿ qué pasará con esta asesina?, ¿ será justa la Justicia ante tal macabro suceso?, estando en España y viendo como funciona las Leyes tengo dudas que dicha mujer lo pague con creces, en mi humilde opinión se merece seguir viviendo durante años y años pero que cada día fuese una tortura para ella.

Y para terminar porque no sé que más decir, sólo te pido que nades pescaíto, que gracias a los cuerpos de la seguridad española has logrado escapar de las redes, que eres libre, nada con toda la libertad del mundo por los mares, por los océanos, que nunca caerás en otra malvada red y disfruta de los nuevos amiguitos que tendrás por dichos mares, disfruta de los pescaitos que verás, de la naturaleza marina; sé que lo que estoy escribiendo no le llegará a Patricia, entre otras cosas porque no tendría fuerzas para dártelo, parece mentira que me esté afectando tanto y que lo siento muchísimo y que siento impotencia por no haber ayudado todo lo que hubiese querido, pero siempre tendrás mi apoyo, hoy por hoy sólo puedo despedirme dándote a ti y a los familiares del pequeño pececillo mucho ánimo y fuerza y pensad que vuestro pescaito anda por ahí nadando libre por los mares del mundo, aunque sé que la pena la llevaréis el resto de vuestras vidas por dentro. Un besazo y un abrazo, de tu compi, Alex.