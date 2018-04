De petición a exigencia

Como bien dijo sobre la afición en el fútbol Eduardo Galeano, malogrado periodista y escritor uruguayo, "bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música". Esto es una verdad innegable, lo que debería llevar a la directiva de cualquier club del mundo a tener en cuenta las opiniones de sus seguidores, siempre y cuando estos actúen desde el respeto en las gradas, claro está. Nadie quiere un campo vacío, ni un presidente, ni un entrenador y, mucho menos, los jugadores. Los futbolistas del CD El Ejido podrían sentir este sábado, en el duelo que les enfrentará en Santo Domingo al líder Marbella, lo que es perder gran parte del calor de sus aficionados, ya que varios grupos de su grueso de animación han decidido desvincularse de dichas labores y de la propia entidad hasta que la directiva que dirige Pierre Mevy no de noticias positivas sobre un futuro cambio de nombre del club a Poli Ejido. Estos fieles celestes lo llevaban pidiendo desde hace mucho tiempo, pero ahora lo han convertido en una exigencia y han lanzado un ultimátum al empresario israelí. Es entendible que se quieran recuperar las señas de identidad pasadas que tanta repercusión tuvo en la ciudad del Poniente almeriense durante décadas, pero también hay que entender que el CD El Ejido es un club totalmente nuevo, fundado en 2012, que se arriesgó a apostar por el fútbol en una localidad desencantada con este deporte y que no está obligado, ni mucho menos, a cambiar su nomenclatura, aunque sí necesita encontrar una solución cuanto antes a este asunto si no quiere ver como el porcentaje de espectadores baja considerablemente en su feudo, algo que podría perjudicar, y mucho, a un proyecto que en lo deportivo, a día de hoy, parace ir ya viento en popa.