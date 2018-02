Uno está tan acostumbrado a la rutina que al final parece que hasta las cosas buenas que hay en ella no lucen tanto. Y encima nos empeñamos siempre en fijarnos en lo que no nos va de la manera que nos gustaría. Y es una lástima que tengamos que esperar a que pase algo fuera de lo normal para sacarnos de ese letargo que nos impide valorar las pequeñas cosas como realmente se merecen. Porque en lo cotidiano, en tu día a día, seguramente habrá multitud de pequeños hábitos a los que solo les damos el verdadero valor que tienen justo cuando llega el momento en el que desaparecen. Puede que el 1 de enero quede ya lejos, pero supongo que nunca es tarde para marcarse un buen propósito. Amigos, valoremos lo que tenemos, y sobre todo a quienes tenemos. Que está muy bien soñar con el bote del Euromillones cada martes y viernes, pero que ese sueño no nos impida vivir felizmente con los pies en el suelo.